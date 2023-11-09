وزير الآثار: منتج سياحي إقليمي جديد يجمع بين مصر والأردن

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عقد اليوم لقاءً مع الدكتور توبياس ليندنر مفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة، وذلك لبحث تبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاستمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الألمانية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن وزير السياحة والآثار، أكد أن اللقاء شهد تبادل المعلومات عن الوضع السياحي في البلدين والتنظيم المؤسسي لصناعة السياحة، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ الدور الرقابي والتنظيمي للصناعة، إذ جرى استعراض دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر.

تقديم حزم من الحوافز لتشجيع منظمي الرحلات

وأشار وزير السياحة والآثار إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة، والتي تعد الذراع التسويقية للوزارة، للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة، والتي من بينها تنفيذ الحملات الترويجية الدولية في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم حزم من الحوافز لتشجيع منظمي الرحلات وشركات الطيران على تنفيذ برامج ورحلات سياحية إلى مصر، كما استعرض الجانبان آليات العمل الحالية، والخطط والمستهدفات، ومحاور تنفيذ هذه الخطط، إذ ألقى الوزير الضوء على محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وتحدث «عيسى» عن التطورات التي شهدتها البنية الأساسية في مصر على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة ولاسيما في مجال الطرق وشبكة المواصلات، مستعرضا المقومات التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، إذ حرص الجانب الألماني على التعرف على الخطط التنموية لمصر في مجال السياحة وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة.

منتجات سياحية جديدة

وتطرق وزير السياحة والآثار للحديث عن التجربة السياحية الثرية والمتنوعة التي يمكن للسائحين الاستمتاع بها خلال زيارتهم لمصر، مشيراً إلى المنتجات السياحية الجديدة الواعدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي من بينها منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي تسعى الوزارة من خلاله نحو جعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته.

ولفت إلى أن برنامج زيارة معالم القاهرة الكبرى التاريخية يضم عدداً من المواقع الأثرية المتنوعة، هذا بالإضافة إلى إمكانية استمتاع السائحين ولا سيما الألمان، خلال زيارتهم لمصر، بالمنتج السياحي الإقليمي الجديد الذي يجمع بين مصر والأردن ويقدم فرصة للسائحين والزائرين لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بكل من مدن طابا والقاهرة الكبرى بمصر ومدينتي البتراء والعقبة بالأردن.

يذكر أن زيارة الوزير الحالية لألمانيا جاءت لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسئوليين الحكوميين وكبار مسئولي السياحة الألمان، بجانب عدد من اللقاءات المهنية مع منظمى الرحلات وممثلي شركات الطيران في السوق الألمانية، بجانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية هناك.