تنشيط السياحة بالإسكندرية تشارك في معرض «إسكندرونا السنوي»

شاركت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة في معرض تراث محطات ومواصلات الإسكندرية ضمن فعاليات افتتاح معرض «إسكندرونا السنوي»، اليوم بمركز الجيزويت الثقافي، بالتزامن مع احتفالية أيام التراث السكندري.

وأشادت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة بفكرة المعرض التراثي عن تاريخ وسائل المواصلات في محافظة الإسكندرية بأن مثل هذه الأفكار المتجددة هي التي تسلط الضوء على تراث الإسكندرية المتنوع، وهي وسيلة مهمة وضرورية عن تنشيط السياحة في عروس البحر المتوسط.

الترام أيقونة المواصلات

قالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير عام مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن وسائل المواصلات لها دور هام في التنشيط السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكما نعرف أن ترام الإسكندرية أيقونة المواصلات السكندري، وأقدم خط ترام في مصر وواحد من أهم المؤثرات الإيجابية السياحية بمراحل تطويره المختلفة، ليعد مصدر جذب للسياح لتنفيذ رحلة سياحية والتجول بشوارع المدينة بمسار طولي للمدينة بأكملها .

تسهيل وصول السياح

وأوضحت، أن وسائل المواصلات تساهم في تنشيط السياحة بمختلف أنواعها، إذ تعتبر وسيلة مؤثرة في رفع نسبة الأمن والأمان للأفواج السياحية وتقليص زمن الرحلات السياحية مما يسهل وصول السياح لوجهاتهم السياحية براحة وبسلام.