وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن المستهدف من صناعة السياحة في مصر هو تحقيق نمو سريع في تلك الصناعة يتراوح ما بين 25% و30% سنويا والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشددا على أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي المصري ودورها في توفير آلاف فرص العمل سنويا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش مشاركته بالدورة الـ44 لمعرض لندن السياحي المقام بالعاصمة البريطانية، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

مستجدات صناعة السياحة في مصر

واستعرض عيسي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مع عدد من وسائل الإعلام البريطانية، أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، كما استعرض خطط وسياسات الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران وللترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، مستعرضا حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة وتتعاون فيها مع شركاء المهنة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية بمصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما في أهم المزارات السياحية والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة، مشيراً إلى المخطط العام التنظيمي لتطوير المنطقة من مطار سفنكس الدولي وحتى هرم سقارة وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار عيسى إلى جهود الدولة للارتقاء بمطارات المقاصد السياحية المصرية والجهود المبذولة لزيادة عدد مقاعد الطيران الدولي والداخلي، لافتا إلى أن العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

مستجدات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

ومن جانبه، ألقى عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، نظرة عامة على المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، لاسيما السوق البريطانية، بالإضافة إلى طمأنة الحضور على استقرار الأوضاع في مصر، كما قام بعرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حاليا بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لافتا إلى أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.