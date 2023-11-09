نائب السفير السعودي: جسر الإغاثة لغزة انطلق ومستمر لحين الاكتفاء

وصلت أول طائرة مساعدات سعودية، اليوم، إلى مطار العريش الدولي، محملة بالعديد من المساعدات الغذائية والدوائية ومواد الإعاشة، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور عبد الرحمن بن سالم الدهاس نائب سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، إن المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المساعدات تأتي استمرارا لمد يد العون إلى الأشقاء الفلسطينين، مشيرا إلى أن السعودية تعمل بالتعاون مع وكالة تشغيل اللاجئين «الأونروا» منذ سنوات طويلة، وتخطت المساعدات على مدار السنوات الماضية، ما يزيد عن 5 مليارات دولار، وأن الجسر الجوي انطلق ومستمر لحين الاكتفاء.

الجسر الجوي بدأ ومستمر

قال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن السعودية بدأت جسرا جويا اليوم، بطائرة تحمل مساعدات إنسانية عاجلة، من أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية ومواد إعاشة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، نقول لأهلنا في غزة، نحن معكم وقلوبنا معكم، وأموالنا لكم، لحين انتهاء الأزمة الحالية، وإيقاف الحرب، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية، مستمرة في إيصال المساعدات لحين الوصول إلى حد الاكتقاء داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن صندوق التبرع، الذي أطلقته المملكة عبر منصة «ساهم»، عمل على توفير المستلزمات الغذائية لسكان قطاع غزة، تجاوزت التبرعات فيه نصف مليون ريال سعودي حتى الآن.