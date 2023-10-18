مطار العريش الدولي يستقبل أطنان من مساعدات الدول للفلسطينيين.. تفاصيل

يستقبل مطار العريش الدولي أطنان من مساعدات الدول للفلسطينيين يوميا منذ بدء الحصار على قطاع غزة، حيث يقع مطار العريش على بعد 45 كيلومترًا من حدود غزة، ليكون المطار الطريق إلى وصول المساعدات لمعبر رفح، ثم للأشقاء الفلسطينيين.

مطار العريش الدولي يستقبل مساعدات الدول للفلسطينيين

واستقبل مطار العريش الدولي حتى الآن العديد مساعدات الدول للفلسطينيين عبر الطيران بينها طائرة مساعدات إماراتية و طائرتي مساعدات إنسانية من منظمة الغذاء و«يونيسف»، وطائرة قطرية وطائرة فنزويلية، ومساعدات تركية يحملوا المساعدات الطبية والعينية.

متطوعو الهلال الأحمر يفرغون شحنات المساعدات تمهيدا لوصولها قطاع غزة

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن شبابا متطوعين من الهلال الأحمر المصري، انتهوا من تفريغ ونقل 24 طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية وصلت مطار العريش لصالح أهالي غزة.

وأضاف إيهاب حسن، مدير الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، إنه جرى تخصيص منطقة استاد العريش، لتكون مخازن للمساعدات.

مطار العريش بوابة مساعدات غزة

وكانت وزارة الخارجية دعت بوقت سابق الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة فى تقديم مساعدات لقطاع غزة، إيصال المساعدات عبر مطار العريش الدولي فهو بوابة وصول مساعدات الدول للفلسطينيين.