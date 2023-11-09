وكيل «صحة بورسعيد» يتابع تغذية المرضى في المستشفيات

وجه الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بمتابعة الأغذية المقدمة للمرضى والعاملين بالأماكن التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد

جولات الصحة في بورسعيد

جاء ذلك استمرارا للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة ببورسعيد والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية.

وكيل صحة بورسعيد يمر على عدد من المستشفيات

أجرى وزارة الصحة ببورسعيد اليوم، جولة على عدد من المستشفيات، مطبخ مستشفى المصح البحري لمتابعة أعمال تقديم الغذاء للمرضى والعاملين، وكانت النتيجة مشرفة.

وأشاد دكتور وليد بالدقة والنظافة، وانتظام العمل داخل المطبخ، وجرى تقديم الشكر لإدارة المستشفى والعاملين، من أخصائي وفني التغذية بالمستشفى والعاملين التابعين للشركة المنوط لها.

وألتقى وكيل وزارة الصحة، وفد من منظمة الصحة العالمية والبرنامج الموسع للتطعيمات.

كما التقى بوفد من منظمة الصحة العالمية والبرنامج الموسع للتطعيمات، في بحث آليات دمج طعم الإنفلونزا الموسمية، ضمن مستهدفات البرنامج الموسع للتطعيمات.