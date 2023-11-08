وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من 6 آلاف جريح حالتهم حرجة وخطيرة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنَّ ما يزيد عن 26 ألفاً من أبناء فلسطين من الجرحى جراء القصف الوحشي للعدوان الإسرائيلي على القطاع، والذين تتراوح إصاباتهم بين «الخطيرة» و«الحرجة» و«المعقدة»، ما يظهر محاولات التطهير العرقي للشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال.

«القدرة»: أكثر من 6 آلاف مريض فلسطيني بحاجة إلى نقلهم بمستشفيات خارج القطاع

وأضاف «القدرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ هناك أكثر من 6 آلاف مريض فلسطيني بحاجه إلى نقلهم بمستشفيات خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، وتصنف حالاتهم ضمن «الخطيرة» و«الحرجة»، لافتاً إلى محاولات الاحتلال استهداف مركز للأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بالقطاع، والتي نتج عنها سقوط آلاف الجرحى والشهداء.

استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: «استخدام أسلحة محرمة دولية والقوة المفرطة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة، تؤدي إلى إصابات خطيرة وحرجة، وترتفع نسب الإصابات شديدة الخطورة والتي لا تستطيع مستشفيات غزة إسعافها واستقبالها».