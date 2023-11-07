وزارة الصحة الفلسطينية: انهيار المنظومة الصحية منذ أسبوعين

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه أعلن انهيار المنظومة الصحية بشكل تام منذ أكثر من أسبوعين بسبب عدم توافر الإمدادات الطبية، وأن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

1.5 مليون مواطن نزح في غزة داخليا

وأوضح المتحدث باسم وزراة الصحة في قطاع غزة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الاعلامية لبنى عسل، عبرفضائية الحياة، اليوم الثلاثاء، أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية، وأن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا.

مرضى قطاع غزة لا يجدون hgعلاج

وتابع المتحدث باسم وزراة الصحة في قطاع غزة، أن 45% من مرضى قطاع غزة لايجدون علاج، لافتًا إلn أنه تم استهداف الجرحي أثناء توججهم لخروجهم من معبر رفح إلي جمهورية مصر العربية، وارتُكبت مجزرة جديدة أمام بواب مستشفى الشفاء راح ضيحتها أكثر من 16 شهيدًا وأكثر من 70 مصابًا».