إزالة 350 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 350 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة في الأول من نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين .

حالات التعدي التي تم إزالتها

من جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جاءت بواقع 316 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 17 فدانا و 21 قيراطا، فيما تم إزالة 34 حالة مخالفات مباني على مساحة 4100 متر .

التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية و المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.