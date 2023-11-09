جامعة سوهاج تطلق منصة إلكترونية لتدريب الطلاب

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة مرشحة من المجلس الأعلى للجامعات لإطلاق منصة إلكترونية جديدة خاصة بالتواصل مع الطلاب، وتدريبهم وتوفير فرص العمل المتاحة لهم في سوق العمل، وهي إحدى مبادرات الجامعة الخاصة بالتحول الرقمي وحوكمة نظم المعلومات الخاصة بالطلاب والخريجين.

وأوضح أن المنصة تتيح عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية وورش العمل التي تسهم في تطوير مهارات التوظيف المختلفة، وبناء قيادات ذات كفاءة عالية من شباب الخريجين.

اجتماع جامعة سوهاج

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور حسان النعماني بمجلس إدارة مركز التطوير المهني بالجامعة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه وخطة العمل المستقبلية، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتورة أمل عبدالواحد المدير التنفيذي للمشروع الجامعي للتطوير المهني بجامعات سوهاج وأسوان والسادات، والدكتور محمود المنشاوي مدير المركز، والدكتور سيد جبريل نائب مدير المركز وجميع أعضاء المركز، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني إن الاجتماع ناقش إنجازات المركز خلال العام الجامعي الحالى، بالإضافة إلى استعراض خطط العمل خلال العام الجامعي، وآليات زيادة المشاركة بسوق العمل لتفعيل دور المركز الخارجي.

اعتماد خطة العمل بجامعة سوهاج

وأضاف رئيس الجامعة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إعتماد خطة عمل المركز خلال العام الدراسي الحالي، والتي تشمل التدريبات وورش عمل طلاب للجامعة، إلى جانب عقد عدد من التدريبات بعدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، من خلال تفعيل بروتوكولات عمل تعاون جاري الانتهاء من توقيعها، مشيرًا الي ان الجامعة تستهدف عقد عدد من ملتقيات التوظيف خلال الفترة المقبلة تستهدف شباب الخريجين من الكليات المختلفة، ويأتي هذا التوجه تلبية لرؤية الدولة المصرية لسد الفجوة في بعض التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

مسوحات سوق العمل بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران أن الاجتماع استعرض أيضاً دور المركز في عمل مسوحات سوق العمل والتي شملت جمع بيانات دقيقة عن المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل سوهاج وخارجها، وعدد الوظائف الشاغرة فيها والفرص المتاحة لشباب الخريجين من جامعة سوهاج للالتحاق بتلك الوظائف.

إنجازات مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي مدير المركز أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية، ومنها عدد التدريبات التي قدمها المركز، وذلك خلال العام الدراسي الماضي حيث قدم المركز دورات تدريبية وورش عمل وجلسات توجيه مهني لعدد 25612 طالب وطالبة من كورسات متنوعة ومطلوبة لسوق العمل بشكل مجاني، موضحاً أن الاجتماع ناقش أيضاً بعض التحديات والمعوقات منها استكمال الهيكل الإداري للمركز وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من خدمات المركز من خلال التعاون المشترك مع المراكز الجامعية الأخرى، لتحقيق عائد أكبر ينعكس على الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين.