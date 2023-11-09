جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عن «الجوانب المالية»

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة سوهاج، دورة تدريبية عن «الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية»، واستهدفت 20 عضوًا من هيئة التدريس، واستمرت على مدار يومين بواقع 10 ساعات تدريبية، في مقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية بالأعمال الجامعية، مؤكدا أهمية التعريف بهذه الجوانب وتبنيها وتطبيقها في إدارة أعمالهم الجامعية، حيث تناول التدريب التعريف بالجوانب المالية بالجامعات، و بنود المصروفات والمحاسبة الحكومية، التعريف بمفهوم موازنة الجامعة وعلاقته بالموازنة العامة للدولة، مع شرح بنود موازنة الجامعة بأبوابها المختلفة حسب اللوائح والقوانين، ومناقشة أنواع الرقابة على الموازنة وإجراءات وقواعد الرقابة.

التعريف بالمناصب القيادية

في السياق، قال الدكتور عنبر محمود مدير المركز، إن البرنامج التدريبي المخصص للجوانب القانوني تضمن التعريف بالهيكل التنظيمي للجامعات والمجالس المختلفة بها، وتشكيل واختصاص ومهام كل مجلس من المجالس، مع التعريف بالمناصب القيادية ومهام كل منصب، والتعريف بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس والضوابط القانونية التي تتعلق بها، ومناقشة المخالفات وقواعد النظام التأديبي.

وأشار إلى أنه حاضر باليوم الأول الدكتور عبد المحسن حسين مدرس المحاسبة بكلية التجارة، وحاضر باليوم الثاني الدكتور حماد مصطفى عزب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط وأستاذ القانون المتفرغ بكلية الحقوق جامعة سوهاج.