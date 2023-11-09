سكينة سلامة: الرئيس السيسي يتمتع بإنسانية عالية ومواقفه غير مسبوقة

قدمت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب قراره بتخفيض حد الانفاق على حملته الانتخابية للحد الأدنى وتوجيه باقي الأموال لدعم الأشقاء في غزة.

إنسانية الرئيس السيسي

وأشارت سلامة في بيان لها اليوم، إلى أن دعوة الرئيس للجهات والأحزاب التي تنوي التبرع للحملة بتوجيه هذه الأموال للجهات الشرعية التي ستوجه المساعدات للأشقاء في غزة معتبرة أن هذه التوجيهات تظهر الجانب الإنساني الكبير في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت سلامة على أن الرئيس السيسي يتمتع بإنسانية كبيرة، وأن هذا الموقف غير مسبوق في تاريخ الحملات الانتخابية الرئاسية في العالم أجمع، أن يطلب مرشح توجيه أموال لدعم لتٌنفق على شعب في دولة أخرى تحت الاحتلال، مشددة على أن انسانية الرئيس السيسي امتدت للأشقاء في غزة في محنتهم.

دعم الرئيس السيسي

وناشدت سلامة باعتبارها زوجة شهيد القوات المسلحة العقيد أركان حرب هاني محمد سليمان صندوق أسر الشهداء والمصابين دعم الحملة الانتخابية للرئيس السيسي وتوجيه هذا الدعم للأشقاء في غزة تلبية لدعوة الرئيس السيسي.

وشددت سلامة على أن المحنة الحالية التي تمر بها المنطقة العربية أظهرت بقوة صلابة الرئيس السيسي وقدرته على التعامل مع أزمة بهذا الحجم مؤكدة أن شعبية الرئيس السيسي في ازدياد كبير متوقعة أن تشهد الانتخابات الجارية أكبر مشاركة من الشعب المصري تأيدًا لمواقف الرئيس السيسي وحفاظه على التراب الوطني والأمن القومي المصري.