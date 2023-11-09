«المصريين الأحرار»: استراتيجية متجددة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن انطلاق حملة الدعاية الانتخابية هو مرحلة التمهيد والجاهزية لماراثون الرئاسة وهو الاستحقاق الدستوري الرسمي للجمهورية المصرية لاختيار الرئيس الذي يقود الوطن إلى بر الأمان ويعبر عنه علي الصعيد الدولي والإقليمي والإفريقي والعربي.

حزب المصريين الأحرار

وأضافت أمين حزب المصريين الأحرارفي تصريحاتها لـ«الوطن» أن الحزب كان صاحب السبق في إعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بناء على رؤية ودراسة وتحليل دقيق ومتوافق مع البرنامج العام للحزب لما نراه من نجاحات تنفذ على أرض الواقع ولذا فإن الحزب يتبنى استراتيجية دعائية متجددة وليست تقليدية.

وأكدت أن حالة التنوع بين المرشحين علي منصب رئيس الجمهورية ما بين موالاة أو معارضة يعدد رؤى ووجهات وملفات كل مرشح بينما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رؤيته وأعماله شاهدة ولكن ما زال هناك المزيد لتحقيق كل احتياجات وآمال المجتمع المصري رغم كافة التحديات.

الانتخابات الرئاسية

وتابعت أن دعوة الرئيس السيسي الصادقة تزامنًا مع إعلان ترشحه للانتخابات 2024 -2030 دعا جموع المصريين حتى تكون الانتخابات الرئاسية بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعا واختلافا دون تجاوز أو تجريح؛ وتلك الرسالة دليلًا قاطعًا أننا أمام رجل زاهد في المنصب ولكنه أسس لجمهورية جديدة تكسر تابوهات الماضي العتيق وركائز اساسية عنوانها التنوع ثراء وتعزيز استمرار البناء والنهوض والنجاح لمصر والأمة بأثرها.