«مصر أكتوبر»: حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تدعم غزة بشكل غير تقليدي

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن العالم أجمع يعيش الآن في ظرف لم يمر عليه منذ فترة طويلة ولذلك تحركت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأسلوب غير تقليدي يتناسب معه كإنسان وليس مجرد رئيس للجمهورية أو مرشح للانتخابات الرئاسية.

إشادة بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأشارت إلى أنها تثني على الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وعلى اختياره لشخصيات مناسبة لإدارتها والمرونة والتفاعل مع الأحداث الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة وكل مستجدات الأمور محليًا أو إقليميًا، مضيفة: «تم خفض الإنفاقات على الحملة الانتخابية وتم توجيهها للتبرع بها لإخواننا في غزة».

تفكير الأحزاب في توجيه المساعدات

وأوضحت أن كل التوجيهات أو الدعم المادي للمنظمات المدنية كحياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل التنموي يدل على تفكير الرئيس كإنسان يفكر دائمًا في تقديم المساعدات للمصابين في غزة.