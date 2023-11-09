رحالة يوثق مشاهد ساحرة لجبال سيناء والبحر الأحمر: «بلدنا مفيش زيها» (صور)

منذ صغره يعشق التنقل بين الأماكن، وتوثيق معالم مصر خاصة جنوب سيناء والبحر الأحمر، لتتحول هوايته إلى شغف نحو زيارة الأماكن الساحرة، فضلا عن التقاط صورا بديعة لها تبرزها بشكل جمالي، والترويج للأماكن السياحية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتصبح قِبلة محبي التخيم والترحال.

رحالة يوثق مشاهد للجبال والوديان

الرحالة هاني الخليلي، البالغ من العمر 40 عاما، رغم تخرجه في كليه التجارة إلا أنه عشق الفن والأماكن الساحرة، فوثق بعدسته مناظر وكأنك لم تراها من قبل بمحافظات مصر المختلفة، وفي القلب منها محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وفق حديثه لـ«الوطن»: «مصر الحلوة أغوتني لتوثيق معالمها الجميلة، البلد فعلا فيها أماكن سياحية جميلة يمكن في ناس كتير مشفاتهاش».

زيارات كثيرة أجراها الرحالة المصري، لجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث أدمن التنقل بين شواطئها ومحمياتها الطبيعة: «جنوب سيناء والبحر الأحمر بهما أماكن خيالية تخطف قلبك أول ما تشوفها، خاصة الجبال والكهوف والوديان، وكمان الشواطئ علشان كدة هي قٍبلة السياح».

توثيق المعالم السياحية بجنوب سيناء

لم يكتف الرحالة المصري هاني الخليلي، بزيارة المعالم السياحية وتوثيق المشاهد الخلابة بعدسته، بل كّون مجموعات كبيرة لتنفيذ رحلات مختلفة لجنوب سيناء والبحر الأحمر، ليكتشف مع الجروب جبالا ووديانا وكهوفا سياحية وتاريخية عظيمة: «الهواية خلتني أكون مجموعات سفر للأماكن دي علشان الناس تشوف قد إيه بلدنا جميلة وعظيمة وحضارتنا مفيش زيها في العالم».

70 جبلا يمكن أن يراها السائح إذا صعد جبل سانت كاترين في جنوب سيناء وفق «الخليلي»: «قمة جبل سانت كاترين وحدها ممكن تخليك تشوف 70 جبل مختلف، فضلا عن الجبال الأخرى كجبل موسى، ووادي سيل إسلا أو ما يعرف بدرب سيدنا موسى عليه السلام، فضلا عن عشرات المحميات الطبيعية».

باللغتين العربية والإنجليزية ينشر الرحالة المصري، ما وثقه من مشاهد عبر صفحته على «فيسبوك»، ليراها الأجانب، ورربما تكون صوره سببا في زيارتهم لمصر، أو لأشخاص لم يروها من قبل: «بنشر الشغل بالعربي والإنجليزي، لإن ممكن أكون سبب في إن حد مشافش الجمال ده يجي يزور بلدنا الحلوة، وهو دا الهدف الترويج للسياحة بشكل جاذب».