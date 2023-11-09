وزير التعليم العالي: 33 أستاذا جامعيا شاركوا في مبادرة المشروعات الخضراء

قال محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء تعكس اهتمام الحكومة في دعم القضايا البيئية والاستدامة بالتعاون مع الخبراء وأساتذة الجامعات من مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد مفهوم التكامل وتشارك بشكل فعال في المبادرة بلجان الخبراء التي تضم أكثر من 33 أستاذًا جامعيًا من مختلف التخصصات مثل الطاقة وتغير المناخ والمباني الخضراء واستدامة النظام البيئي والنقل المستدام.

وأوضح عاشور، خلال كلمته في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، أن التنوع في المجالات يؤكد تميز المبادرة مع الاهتمام بدور المرأة والشباب الذي يأتي في إطار التفكير الاستراتيجي للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الوزارة تتطلع للتعاون في المزيد من أجل تعزيز جهود المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.