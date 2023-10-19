«إدارة الأمطار» و«الدائرة الخضراء» لجامعة الإسكندرية ضمن المشروعات الذكية

قال الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مشروعين من مشاريع جامعة الإسكندرية فازا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 في فئتي المشروعات الكبرى، والمبادرات والمشروعات غير الهادفة للربح.

فوز مشروع كلية الهندسة

وأضاف «علام»، في بيان اليوم، أنه فاز مشروع كلية الهندسة بمناسبة فوز مشروع الكلية «الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية» بالمركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 فئة المشروعات الكبرى.

فوز مشروع كلية الصيدلة

وأوضح أن كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية فازت بالمركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية بمشروع «الدائرة الخضراء Green Cycle» ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 فئة المبادرات والمشروعات غير الهادفة للربح.

مشروعات بيئية مستدامة داخل كليات جامعة الإسكندرية

كما استعرض علام نتائج اللقاء الذي حضره مع لجنة البيئة بالمنطقة الروتارية مصر 2451 بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، للتعاون في مشروعات بيئية مستدامة داخل كليات الجامعة، تضمنت فصل المخلفات الصلبة من المنبع، وعمل نموذج تنفيذي في إحدى كليات الجامعة، وترشيد استهلاك المياه بتوفير موفرات مياه شرب، والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء داخل الجامعة.