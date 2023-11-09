إحالة فريق «100 يوم صحة» بقرية تنيدة في الوادي الجديد للتحقيق

أحال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الفريق الطبي لمبادرة 100 يوم صحة بقرية تنيدة إلى التحقيق، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مروره المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بمركز ومدينة بلاط.

وأشاد وكيل الوزارة بالانتظام في العمل بالوحدات الصحية الأخرى، وهي وحدات البشندى وبلاط ومستشفى بلاط المركزي.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المفاجئة على المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك للتأكد من انتظام العمل ووجود الأطباء والتمريض لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.