تحذيرات للمسافرين على الطريق بالوجه البحري فجر الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تحدث ظاهرة طقسية، غدا الجمعة 10 نوفمبر، وهي شبورة مائية، قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية الواصلة بين مدن الوجه البحري وبين الطرق المؤدية من الوجه البحري إلى القاهرة، من الوجه البحري إلى الساحل الشمالي.

شبورة مائية بالوجه البحري

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين في تلك الطرق من وإلى الوجه البحري من تجنب القيادة بسرعة، خاصة منذ الساعة 4 صباحا حتى الساعة 8 صباحا لمدة 4 ساعات.

ظاهرة صباحية في الوجه البحري غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يوجد عدة تحذيرات يجب على السائقين اتباعها عند القيادة في الساعات الأولى من صباح غدا وهي:

- القيادة بهدوء تام

- لا تقود السيارة في حالة انعدام الرؤية

- إضاءة كشافات الشبورة المائية

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك

ويصحب بعد الظاهرة اعتدال في درجات الحرارة في النهار وبرودة في الليل والرياح بمعدل معتدل 22 كم/ س غدا في الوجه البحري، على أن يكون ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة في الوجه البحري غدا

وجاءت درجات الحرارة في محافظات الوجه البحري غدا كالآتي:

- بنها 28

- دمنهور 27

- وادي النطرون 27

- كفر الشيخ 28

- المنصورة 27

- الزقازيق 28

- شبين الكوم 29

- طنطا 28

- دمياط 27

- بورسعيد 27