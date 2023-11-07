هيئة الأرصاد الجوية تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وكذلك وجود شبورة مائية أو ارتفاع معدلات الرطوبة، لافتا إلى أن الشبورة المائية تزيد في الخريف عن الصيف.

«غانم»: متوقع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة

وأضافت «غانم»، خلال إحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة فى هذه الفترة، بحوالي 3 أو 4 درجات، ما بين 30 و34 درجة مئوية، وتنخفض 10 درجات منا يسبب حيرة فى ارتداء الملابس الشتوية».

لا يزال أمامنا شهر ونصف قبل ارتداء الملابس الشتوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «لا يزال أمامنا شهر ونصف حتى نرتدى الملابس الشتوية، الطقس هذه الأيام وجود شبورة مائية كثيفة، ونحذر قائدى السيارات منها خاصة فى الساعات الأولى من صباح غد، مما يتسبب في عدم الرؤية».