رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا

كتب:

منى صلاح
09:50 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
درجات الحرارة

درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وكذلك وجود شبورة مائية أو ارتفاع معدلات الرطوبة، لافتا إلى أن الشبورة المائية تزيد في الخريف عن الصيف.

«غانم»: متوقع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة

وأضافت «غانم»، خلال إحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة فى هذه الفترة، بحوالي 3 أو 4 درجات، ما بين 30 و34 درجة مئوية، وتنخفض 10 درجات منا يسبب حيرة فى ارتداء الملابس الشتوية».

لا يزال أمامنا شهر ونصف قبل ارتداء الملابس الشتوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «لا يزال أمامنا شهر ونصف حتى نرتدى الملابس الشتوية، الطقس هذه الأيام وجود شبورة مائية كثيفة، ونحذر قائدى السيارات منها خاصة فى الساعات الأولى من صباح غد، مما يتسبب في عدم الرؤية».

اقرأ المزيد:

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات.. أمطار رعدية و3 ظواهر جوية

حالة الطقس غدا الأربعاء 8-11-2023.. شبورة وأمطار رعدية على عدّة مناطق

عاجل.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم

حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار رعدية وانخفاض الحرارة في المحافظات
بقلم منى صلاح