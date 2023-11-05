«الأرصاد» تحذر قائدي السيارات: شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والمحافظات الساحلية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية.

«الأرصاد» تناشد قائدي المركبات

وناشدت الهيئة قائدي المركبات توخى الحيطة والحذر، لتجنب الحوادث خلال فترة الشبورة والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الهيئة، والمتعلقة بتجنب السرعة على الطرق، وفي حالة الضباب الكثيف يفضل عدم القيادة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشف تقرير الأرصاد الجوية، أن كل من محافظات جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، تشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.