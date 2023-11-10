نادي قضاة بورسعيد يعقد ندوة عن «تنظيم ورقابة الأنشطة النووية»

نظم نادي قضاة بورسعيد، ندوة تثقيفية، مساء الخميس، بعنوان «دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيم ورقابة الأنشطة النووية والإشعاعية وشروط إصدار التراخيص للمؤسسات المتعاملة بها في مصر».

أشرف على الندوة المستشار محمد مرشد رئيس نادي قضاة بورسعيد والمستشار محمد الصواف، رئيس لجنة الإعلام وحاضر فيها الدكتور سامى شعبان عطا الله رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة.

ورحب المستشار محمد مرشد، رئيس نادي القضاة ببورسعيد، بالحضور وضيوف الندوة، لافتا إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي يجرى تنظيمها تباعا وتهدف إلى التوعية والتثقيف خاصة دور المؤسسات الوطنية المختلفة.

مركز الطاقة النووية والإشعاعية متميز

وقال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية، إن الهيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مركز هيئة الطاقة النووية غير موجود بدول متقدمة بهذا التطور، ويتعامل مع الأنشطة الإشعاعية ويصدر التراخيص للمؤسسات التي تتعامل مع التطبيقات الإشعاعية.

الطاقة النووية نظيفة ورخيصة

أكد المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة الإعلام، أن نادي قضاة بورسعيد حريص على تنظيم مثل هذه الفعاليات ضمن مختلف المجالات من منطلق دور النادي المجتمعي والتثقيفي وفي مقدمتها التوعية بدور المؤسسات الوطنية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي للتوعية بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأهمية الطاقة الذرية.