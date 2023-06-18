«الطاقة الذرية» تطلق دورة لتدريب الكوادر الأفريقية بمجال الصيدلة النووية

انطلقت اليوم، الدورة التدريبية الأفريقية حول رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة، التي تنظمها هيئة الطاقة الذرية المصرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

افتتح الدورة كل من الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، وأرونا كوردي المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، والدكتور أوتو كونسن الخبير الدولي من دولة جنوب إفريقيا، والدكتور عماد البرعي رئيس مركز المعامل الحارة، والدكتور تامر صقر أستاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية، والمنسق الوطني للدورة التدريبية.

الدول المشاركة في دورة هيئة الطاقة الذرية التدريبية

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، إلى أن الدورة مستمرة حتى 22 يونيو الجاري، وتشمل تدريب 13 من كوادر الدول الأفريقية في تخصص الصيدلة النووية، وتشمل الدول المشاركة كينيا ونيجيريا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا ومصر، ويتولى التدريب خبراء مصريون من الهيئة، بالتعاون مع خبير دولي من دولة جنوب إفريقيا.

تقديم الجزء العملي بمعامل هيئة الطاقة الذرية بأنشاص

صرح الدكتور تامر صقر المنسق الوطني للدورة، بأن هذه الدورة التدريبية المتخصصة ستشمل التدريب النظري والتدريب العملي على أعمال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلية المشعة لضمان النقاء والكفاءة الطبية من المنظور النووي والدوائي، وسيجري تقديم الجزء العملي بمعامل هيئة الطاقة الذرية بأنشاص.

إنتاج النظائر المشعة والعلامات الإرشادية على المنتجات

وستركز الدورة أيضًا على توفير فهم أعمق للجوانب الأساسية لإنتاج النظائر المشعة والعلامات الإرشادية على المنتجات والمنهجيات التحليلية المتعلقة بجودة المستحضرات الصيدلانية المشعة.

تجدر الإشارة إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التي تعتمد على «التكنسيوم -99» بشكل روتيني في المستحضرات الصيدلانية المشعة «SPECT» التي تستخدم في التصوير التشخيصي لمعظم أعضاء الجسم والأورام، ويستخدم النظير المشع (Technetium-99m) في نحو 85% من استخدامات الطب النووي التشخيصي.

ويلعب نظير اليود المشع دورًا مهمًا في تشخيص وعلاج سرطانات الغدة الدرقية، إذ يعتبر «اليود 131» أحد الأدوية المفضلة، أدى ذلك إلى أن تكون مراكز استخدامات المستحضرات الصيدلانية المشعة جزءًا لا يتجزأ من المستشفيات متعددة التخصصات.

ويعد الإنتاج الروتيني للمستحضرات الصيدلانية المشعة والإمداد في الوقت المناسب للمنتجات الآمنة للاستخدام السريري مهمة صعبة، لذا يعد التدريب المناسب على الإنتاج ومراقبة الجودة بما في ذلك جوانب ممارسات التصنيع الجيدة وإعداد الوثائق شرطًا ضروريًا ومهما في مراحل الإنتاج، كما يؤدي التقدم التكنولوجي في أنظمة التصوير إلى زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية المشعة خاصة في مجال التصوير المقطعي الالكتروني.

فرصة للتفاعل مع خبراء الهيئة بأنشاص

وصرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بأن المشاركين في الدورة سيحصلون على فرصة للتفاعل مع خبراء الهيئة بأنشاص في هذا المجال لتعزيز قدراتهم في مجال الصيدلة الإشعاعية والحصول على التدريب العملي على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، إن الهيئة لديها خبرات متقدمة في مجال إنتاج النظائر المشعة من مفاعل مصر البحثي الثاني، ومصنع إنتاج النظائر خاصة في إنتاج النظائر للاستخدامات الطبية وتحويلها لمستحضرات صيدلانية مشعة للتشخيص والعلاج، ويسعدها دائماً التعاون وتدريب الكوادر البشرية من الدول الأفريقية في مجالات الطب النووي وإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة، وكذلك جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

صرح الدكتور شريف الجوهري المستشار الإعلامي للهيئة، بأن الهيئة تواصل جهودها في مجالات التعاون الدولي خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية بالدول الأفريقية لبناء أجيال مؤهلة في مجالات إنتاج النظائر المشعة لتشخيص وعلاج الأورام لخدمة السكان في الدول الأفريقية، خاصة أن كثير من الدول الأفريقية تعاني من زيادة أعداد مرضى الأورام وفي نفس الوقت نقص الخبرات والكوادر في هذا المجال.