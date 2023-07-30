الوكيل: تأثير الطاقة النووية إيجابي على جميع المجالات في مصر

شارك الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في الفعالية التي أقيمت بمدينة سانت بطرسبرج بأرض معرض «إكسبو فوروم» ومركز المؤتمرات، استمراراً للحوار الذي تم إطلاقه خلال المنتدى الاقتصادي «روسيا-أفريقيا» بهدف تعزيز التعاون الشامل بين روسيا وبلدان أفريقيا.

الطاقة النووية تعني الكثير للتنمية والنمو الاقتصادي في مصر

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الطاقة النووية تعني الكثير للتنمية والنمو الاقتصادي في مصر، ولها أيضًا تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة.

استخدام الطاقة النووية من أجل حل المشاكل الاجتماعية

وأكد وزير الثروات الباطنية في تنزانيا دوتو ماشاكا بيتكو أن بلاده، التي لها تاريخ طويل في استخراج اليورانيوم، تعتزم استخدام الطاقة النووية من أجل حل المشاكل الاجتماعية.

تحفز النمو الاقتصادي

وقال المدير العام لمجلس الطاقة الذرية في رواندا فيدل نداهايو إن بلاده تعتزم استخدام الطاقة النووية لأنها تحفز النمو الاقتصادي وتعتزم رواندا أيضاً تطوير مجال الطب النووي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائي

وقال إبراهيم عويزي، وزير الطاقة وصناعة التعدين في بوروندي، خلال ندوة بعنوان «التقنيات النووية لتنمية إفريقيا»، إنه بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تعتزم بلاده تطوير الطاقة النووية بمساعدة شركة روساتوم الحكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية.

وأشارت برينسيس متومبيني، التي أسست مؤسسة Africa4Nuclear، عن فوائد وإنجازات الطاقة النووية، لافتا إلى أهمية إشراك الشباب الأفريقي في حل القضايا والمشاكل الملحة التي تواجهها القارة السمراء.

استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية

وجرى التوقيع بين روسيا الاتحادية وبوروندي على اتفاقية بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وتنص الاتفاقية على إنشاء وتحسين البنية التحتية النووية وكذلك إنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، بالإضافة إلى تعليم وتدريب المتخصصين في الصناعة النووية.

ووقَّع عن الجانب الروسي المدير العام لشركة «روساتوم» الحكومية أليكسي ليخاتشوف وعن جمهورية بوروندي وزير الخارجية ألبرت شينغيرو.