رئيس جامعة بورسعيد: استخدامات الطاقة الذرية في مصر سلمية وآمنة

أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، أن استخدامات الطاقة الذرية في مصر سلمية وآمنة ورخيصة.

وأشاد رئيس جامعة بورسعيد خلال الندوة التثقيفية التي نظمها نادي قضاة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد مرشد، تحت عنوان: «دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في تنظيم ورقابة الأنشطة النووية والاشعاعية في مصر»، بالبرنامج النووي المصري ودور هيئة الرقابة النووية، وكذلك الإجراءات المتبعة لتأمين مفاعل الضبعة النووي وأن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

حضر الندوة الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة النادي والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة، والمستشار محمد الصواف، رئيس لجنة الإعلام.

تكريم نادي قضاة بورسعيد

وقدم نادي القضاة ببورسعيد عدد من الدروع للدكتور سامي شعبان والسفير مجدي راضي وتامر حاتم والمستشار عمر أبو الفتوح ومحمد جودت وماريان يوسف وسارة حجازي.

كما قدم الدكتور سامي شعبان درع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى نادي قضاة بورسعيد.

هيئة الرقابة النووية

وقال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، إن الهيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء مركز هيئة الطاقة النووية والإشعاعية غير موجود بدول متقدمة بهذا التطور حيث يتعامل مع الأنشطة الإشعاعية وإصدار التراخيص للمؤسسات التى تتعامل مع التطبيقات الإشعاعية.

كما أن دور الهيئة هو مراقبة وضبط الاستخدام الأمثل للانشطة النووية والاشعاعية للتطبيقات في مختلف المجالات منها المجال الطبي

ووحدات الوقود وإصدار التراخيص للمؤسسات المتعاملة بالاشعاعات بعد التأكد من تأمين هذه المنشآت من خلال معايير مسموح بها.