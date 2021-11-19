نادي قضاة بورسعيد يكرم الأعضاء المتميزين وأسر المتوفين

كرّم مجلس إدارة نادى القضاة ببورسعيد، اليوم، أعضاءه ممن اكتمل عطائهم خلال مسيرتهم بالعمل داخل النادي، إضافة إلى تكريم أُسر المتوفين، خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم بحي الزهور.

وقال المستشار محمد مرشد، الرئيس الجديد لنادى القضاة ببورسعيد، إن الجمعية العمومية قد انعقدت اليوم لتعلن رئاسته للنادي بالتزكية خلفًا للمستشار محمد القفاص، رئيس النادى السابق.

مجلس إدارة نادي القضاة يستكمل الإنجازات السابقة

وأكد «مرشد» أن مجلس إدارة النادي الجديد سوف يستكمل ما تم من إنجازات سابقة، متمنيًا إضافة إنجازات جديدة يشهد لها تاريخ النادي، بينما وجه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق.

نادي القضاة أنشأ عام 2001 ويقدم مختلف الأنشطة

من جانبه أوضح المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة العلاقات العامة بالنادي، أن مجلس الإدارة يقدم خدماته للمستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث توجد قاعة مداولات ومكتبة كاملة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح النادي عام 2001، ويقدم مختلف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية.

وأضاف «الصواف» أنه تم تكريم 32 عضوًا من شيوخ القضاة المتميزين ممن أكمل مسيرته، فضلًا عن أسر المتوفين ومؤسسي النادي، لافتًا إلى أن رئيس النادي الجديد، المستشار محمد مرشد، قد قدم لهم درع النادي كهدية تذكارية.

واستعرض المستشار عبده أحمد بلبول، سكرتير عام مساعد النادي، الخدمات المقدمة للاعضاء منها الرعاية الطبية، مثل توفير تطعيم اللقاح ضد فيروس كورونا، والتعليم، والإسكان، واستخراج الأوراق الخاصة بالمرور، والخدمات الاجتماعية، ورحلات الحج والعمرة، ومختلف الأنشطة الرياضية التي يمارسها الأعضاء داخل النادي.

وأكد «بلبول» سعي نادي القضاة للحفاظ على مستجدات الأمور القضائية، لمواكبة التحول الرقمي وفقًا لرؤية وزارة العدل، مشيرًا إلى أن بورسعيد من أولى المحافظات التي انطلقت بها منظومة التحول الرقمي لخدمة المواطنين وحققت نجاحات ملموسة.