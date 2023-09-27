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رئيس اتحاد جامعة بورسعيد: فخور بمقابلة الرئيس السيسي.. لقاء تمنيته

كتب:

آية حسنين
04:23 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس اتحاد بورسعيد

رئيس اتحاد بورسعيد

عبّر الطالب محمد حسين رئيس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد عن فخره وسعادته بمشاركته في فعاليات «حكاية وطن»، في يوم تفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا «أحب الرئيس السيسي جدا، وكنت أتمنى لقاءه، عائلتي كانت ضمن الحضور وشعرت بالفخر من وجودي إلى جواره». 

وتقدم «حسين» خلال حديثه لـ«الوطن»، بالشكر للرئيس السيسي على الدعم والاهتمام بالطلاب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة والحديث، موضحًا أنَّ الفعاليات أظهرت إنجازات الدولة على أرض الواقع.

وبين أنَّ كلمة الرئيس «احنا مبنسبش ولادنا» أشعرته بالفخر الشديد.

 

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