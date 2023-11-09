وزير الآثار: حزم تحفيزية لزيادة الاستثمار السياحي بقطاع المنشآت الفندقية

استهل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءته خلال زيارته الحالية لألمانيا، بلقاء نوربرت فيبيج رئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان «DRV»، وآدامز رئيس الشئون السياسية والسفر الخارجي بالاتحاد، لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الألمانية باعتبارها أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة.

دعم صناعة السياحة في مصر

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن وزير السياحة والآثار أطلع مسئولي الاتحاد الألماني عن الوضع الحالي للحركة السياحية الوافدة لمصر ولا سيما الألمان في ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دعم صناعة السياحة في مصر.

ولفت عيسى إلى استعداد الوزارة للتوسع في الحزم التحفيزية والإجراءات الترويجية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران من خلال تنفيذ حملات التسويق المشترك Co-Marketing والرحلات التعريفية لمصر Fam Trips.

ونوه وزير السياحة والآثار عن حزمتي حوافز لتشجيع الاستثمار السياحي جاري الإعداد لإطلاقهما بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية لتشجيع التوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة بما يخدم مستهدفات السياحة خلال السنوات المقبلة.

كما اطلعهم على الخطط التنموية الجاري العمل على تنفيذها بالمقصد السياحي المصري، لافتا إلى المخطط العام التنظيمي Master Plan المقرر الإعلان عنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.

منطقة أهرامات الجيزة

ولفت «عيسى» إلى المنتجات السياحية الجديدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ومنها منتج القاهرة الكبرى، مشيرا إلى ما يتم حاليا من خطة لتطوير وتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف في مصر ومنها ما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير.