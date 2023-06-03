«الأعلى للآثار»: أهرامات الجيزة هي الأبرز عالميا.. وزوجة بايدن روجت للسياحة المصرية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الآثار هي القوة الناعمة لمصر، وقد بدأت زيارة زوجة الرئيس بايدن لمنطقة الأهرامات اليوم في الثامنة صباحا، واستمرت لساعة وربع، وبدأت بأبو الهول، واستمعت خلاله لشرح وافٍ عن إنشاء تمثال أبو الهول وقصته الأثرية وكذلك منطقة الأهرامات بشكل عام، لافتا إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي فضَّلت الاحتفال بذكرى عيد ميلادها في محيط الأهرامات والتقطت صورة تذكارية.

المتحف المصري الكبير

وأوضح «وزيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي المذاع على فضائية CBC، أن وكالات الأنباء العالمية تابعت الزيارة ونقلتها بمنتهى الإيجابية لمختلف بلاد العالم، مشيرًا إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي استمعت إلى شرح وافٍ عن المتحف المصري الكبير وعن قيمته العالمية، كما أبدت ترحبيها وسعادتها بزيارة مصر ووعدت بزيارة أخرى قريبا.

الترويج للآثار المصرية

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن الأهرامات هي المعلم الأثري الأبرز على مستوى العالم، وجميع دول العالم شاهدت الدعاية المتميزة التى قامت بها زوجة الرئيس الأمريكي للترويج للآثار المصرية بشكل يدعم السياحة الأمريكية في مصر، وستنعكس على عدد الزوار في الفترة المقبلة.