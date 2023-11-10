أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر.. تبدأ من 2150 جنيها

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر، وشهدت ثباتًا إذ سجلت نحو 2466 جنيهًا للطن بالنسبة لأسمنت «الرمادي».

أسعار الأسمنت اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر خلال بداية التعاملات، وتتفاوت أسعار الأسمنت بحسب النوع والاستخدام سواء كان للتسليح أو أعمال التشطيب، وفق المصنع ويضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل قبل أن تصل إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 2290 جنيها.

- أسمنت السهم 2290 جنيها.

- أسمنت الفهد 2190 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2250 جنيها.

- أسمنت مسلح 2290 جنيها.

- جنوب الوادي 2250 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2255 جنيها.

- أسمنت السويس 2275 جنيها.

- أسمنت المهندس 2270 جنيها.

- أسمنت تايتان 2250 جنيها.

- أسمنت المصري 2270 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2280 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2260 جنيها.

- أسمنت حلوان 2280 جنيها.

- العسكري بني سويف 2280 جنيها.

- أسمنت المنيا 2250 جنيها.

- أسمنت البرج 2290 جنيها.

- أسمنت السويدي 2255 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2295 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها.

- أسمنت السد العالي 2290 جنيها.

- أسمنت أسوان 2285 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2270 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2290 جنيها.

- أسمنت التعمير 2280 جنيها.

- أسمنت قنا 2260 جنيها.

- أسمنت الماكس 2290 جنيها.

- أسمنت النهضة 2290 جنيها.

- أسمنت المصريين 2280 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2290 جنيها.