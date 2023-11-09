أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023
كتب:
محمد سيف
07:36 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
أسعار الأسمنت
سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر نحو 2466 جنيهًا للطن بالنسبة للأسمنت الرمادي بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء خلال منتصف التعاملات.
أسعار الأسمنت اليوم
تنشر«الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر للمستهلك وبلغ سعر الطن الواحد نحو 2466 جنيهًا بالنسبة لأسمنت التسليح خلال منتصف التعاملات، وتختلف أسعارها من شركة إلى أخرى بحسب نوع الأسمنت، وهي كالتالي:
أسعار الأسمنت في المصنع
- أسمنت المعلم 2290 جنيها.
- أسمنت السهم 2290 جنيها.
- أسمنت الفهد 2190 جنيها.
- أسمنت وادي النيل 2250 جنيها.
أسعار الأسمنت اليوم
- أسمنت مسلح 2290 جنيها.
- جنوب الوادي 2250 جنيها.
- أسمنت المخصوص 2255 جنيها.
- أسمنت السويس 2275 جنيها.
- أسمنت المهندس 2270 جنيها.
- أسمنت تايتان 2250 جنيها.
- أسمنت المصري 2270 جنيها.
- أسمنت الممتاز 2280 جنيها.
- أسمنت سيناء 42.5 بـ2260 جنيها.
- أسمنت حلوان 2280 جنيها.
- العسكري بني سويف 2280 جنيها.
- أسمنت المنيا 2250 جنيها.
- أسمنت السد العالي 2290 جنيها.
- أسمنت أسوان 2285 جنيها.
- أسمنت الصعيد 2270 جنيها.
- أسمنت أسيوط 2290 جنيها.
- أسمنت التعمير 2280 جنيها.
- أسمنت قنا 2260 جنيها.
- أسمنت الماكس 2290 جنيها.
- أسمنت النهضة 2290 جنيها.
- أسمنت المصريين 2280 جنيها.
- أسمنت العامرية عادة 2290 جنيها.
- أسمنت البرج 2290 جنيها.
- أسمنت السويدي 2255 جنيهات.
- أسمنت العسكري 2295 جنيها.
- أسمنت النصر 2150 جنيها