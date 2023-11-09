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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023

كتب:

محمد سيف
07:36 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
أسعار الأسمنت

أسعار الأسمنت

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر نحو 2466 جنيهًا للطن بالنسبة للأسمنت الرمادي بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء خلال منتصف التعاملات.

أسعار الأسمنت اليوم   

تنشر«الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر للمستهلك وبلغ سعر الطن الواحد نحو 2466 جنيهًا بالنسبة لأسمنت التسليح خلال منتصف التعاملات، وتختلف أسعارها من شركة إلى أخرى بحسب نوع الأسمنت، وهي كالتالي:

أسعار الأسمنت في المصنع

- أسمنت المعلم 2290 جنيها.

- أسمنت السهم 2290 جنيها.

- أسمنت الفهد 2190 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2250 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت مسلح 2290 جنيها.

- جنوب الوادي 2250 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2255 جنيها.

أسمنت السويس 2275 جنيها.

- أسمنت المهندس 2270 جنيها.

- أسمنت تايتان 2250 جنيها.

- أسمنت المصري 2270 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2280 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2260 جنيها.

- أسمنت حلوان 2280 جنيها.

- العسكري بني سويف 2280 جنيها.

- أسمنت المنيا 2250 جنيها.

- أسمنت السد العالي 2290 جنيها.

- أسمنت أسوان 2285 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2270 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2290 جنيها.

- أسمنت التعمير 2280 جنيها.

- أسمنت قنا 2260 جنيها.

- أسمنت الماكس 2290 جنيها.

- أسمنت النهضة 2290 جنيها.

- أسمنت المصريين 2280 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2290 جنيها.

- أسمنت البرج 2290 جنيها.

- أسمنت السويدي 2255 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2295 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها

 

 

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