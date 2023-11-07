تراجع أسعار الأسمنت اليوم في مصر.. بكام الطن؟

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق المصرية بالتعاملات المسائية، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2405.83 جنيه كأدنى سعر، مقارنة مع 2443 جنيهًا للطن أسعار التعاملات الصباحية، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت الیوم في مصر

وترصد السطور التالية سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في التعاملات المسائية، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت الیوم للمستھلك

ويتراوح سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق المصرية بين 2050 - 2600 جنيه للطن، وفقًا لنوع الأسمنت.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

- أسمنت المعلم 2060 جنيها للطن.

- أسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها للطن.

- أسمنت وادي النيل 2080 جنيها للطن.

- أسمنت السويس 2450 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت المسلح 2290 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر 2200 جنيه.

- سعر أسمنت المخصوص 2240 جنيها.

- سعر سيناء للأسمنت الأبيض 3600 جنيه.

- سعر الأسمنت الأبيض 3600 جنيه.

- سعر أسمنت الواحة الأبيض 3550 جنيها.

سعر شیكارة الأسمنت الیوم

ويتراوح سعر شيكارة الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بين 120 - 135 جنيها، وفقًا لسعر طن الأسمنت في السوق.