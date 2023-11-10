«الوطنية للصحافة»: وضعنا حجر أساس أول نادي رياضي اجتماعي لمؤسسة صحفية في العالم

كشف المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مؤسسة الأهرام تمتلك 75 ألف متر مربع في التجمع الخامس، وبدأ استثمارها، ووضع حجر الأساس لأول نادي اجتماعي رياضي لمؤسسة صحفية في الشرق الأوسط والعالم، وهذا المشروع سيحقق 2 مليار جنيه للأهرام على مدار 10 سنوات.

الطرق القانونية

وأضاف «الشوربجي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة «on»، أنه يوجد أرض بالمقطم في شارع 9 وسيتم استغلالها وتم تغييرها لإداري وسكني، وتم عقد مزاد، واتباع كل الطرق القانونية، لاستغلالها أفضل استغلال وتحقيق فوائد للمؤسسة

الأهرام الكندية

وأوضح أن هناك أراض أخرى للأهرام بمساحة 52 ألف متر في الساحل الشمالي، وسيتم استثمارها، كما تم الحصول على مواقفة لإنشاء 3 كليات في جامعة الأهرام الكندية.