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«الوطنية للصحافة» تقرر صرف 500 جنيه حافز شهري للعاملين بالمؤسسات القومية

كتب:

محمد أباظة
02:36 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للصحافة

قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة صرف حافز شهري لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية «صحفيين – إداريين – عمال» بفئة مالية مقطوعة بقيمة 500 جنيه اعتباراً من راتب أبريل 2023، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي.

حافز شهري

وأكّد «الشوربجي» أنَّ قرار الهيئة يستهدف تخفيض الأعباء عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح جميع دول العالم.

جاء هذا القرار في اجتماع الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023، إذ تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة باستثمار بعض الأصول المملوكة للمؤسسات، وإضافة بعض الأنشطة التي من شأنها زيادة إيراداتها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.