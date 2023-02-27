رئيس «الوطنية للصحافة»: 2.2 مليار جنيه مرتبات العاملين بالصحف القومية

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه لا يمكن الاستغناء عن الصحافة الورقية، مشيرا إلى أن نظرا لانخفاض التوزيع، تم تحويل بعض الإصدرات من ورقي إلى إلكتروني، وسيتم الاحتفاظ ببعض الإصدرات ورقيا.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وأضاف الشوربجى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ردا على تساؤلات النواب بشأن أوضاع وحقوق الصحفيين في ظل التحول إلى إلكتروني، بأن كل حقوق الصحفيين خط أحمر.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن أسعار الورق ارتفعت ثلاث أضعاف بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما تسبب في زيادة الأعباء، معلنا أن حجم المرتبات فقط 2.2 مليار جنيه للصحف القومية، بالإضافة إلى 3.2 مليار جنيه مصروفات للصحف القومية، في حين ما نحصل عليه من موازنة الدولة نحو 660 مليون جنيه، والباقي نعوضه من الإيرادات والإعلانات.

وأكد الشوربجي، أن هناك توجها للتوسع في الاستثمارات، وإنشاء مشروع منطقة سكنية.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية الدور الذي تقوم به الصحف الورقية، في التثقيف والتوعية، مشيرا إلى ضرورة استغلالها لتواصل دورها التثقيفي والتوعوي.

وقال أبو العلا، إن الصحف القومية تمثل قوة ناعمة لمصر، مستشهدا بمجلة الكواكب، التي كان لها تأثير كبير على المستويين الداخلي والخارجي أيضا، متسائلا، هل لدينا استراتيجية للحفاظ على هذه الثروة القومية؟ مشيرا إلى أهمية استغلالها في استعادة القوة الناعمة لمصر.

حقوق الصحفيين العاملين في الصحف

وتساءل أبو العلا، عن حقوق الصحفيين العاملين في الصحف، في ظل إغلاق عدد المواقع الاليكترونية، قائلا، هل هناك حماية لهم بصورة.

وأيده محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، مؤكدا أن مدرسة الصحافة المصرية رائدة في الخارج والداخل، وتساءل عن مدى التأثير للصحافة المصرية كقوة ناعمة

وأشار إلى ضرورة، ضخ دماء شباب جديدة فى صفوف الصحفيين، لاسيما وأن العمل الميداني يحتاج إلى شباب، مشيرا إلى أهمية دور الصحف القومية في التوعية بثقافة حقوق الإنسان.

وانتقد النائب عبد النعيم حامد، عدم وجود دور للصحافة في التوعية بشأن قضية توافر السلع الاستراتيجية، وغيرها من القضايا.

ومن جانبه، قال النائب أحمد خليل خير الله، إننا أمام تحدي كبير وهو أننا أمام جيل لا يعرف قيمة الصحف مثل الأهرام، مشيرا إلى أهمية وجود ورش عمل للتوعية ومناقشة تلك الأزمة، ووضع خطة للتوعية.

وأكدت النائبة أمل سلامة، ضرورة تكثيف دور الصحف القومية وإصداراتها بالخارج في نشر الوعي.