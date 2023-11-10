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رئيس «الوطنية للصحافة»: صناعة المهنة مكلفة جدا.. وتتطلب ظهيرا اقتصاديا قويا

«الشوربجي»: هناك أصول وأراض صحفية لم تستغل منذ 1970

كتب:

محمد أيمن سالم
01:48 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
المهندس عبد الصادق الشوربجي

المهندس عبد الصادق الشوربجي

تحدث المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن جهود الهيئة لاستثمار الأصول الخاصة بالهيئات الوطنية، مشددًا على أنه جرى فتح جميع الملفات الشائكة في الصحافة القومية، وسبل استثمار هذه الأصول، خاصة أن صناعة الصحافة مكلفة جدًا، وتتطلب ظهيرًا اقتصاديًا قويا للحفاظ عليها.

صناعة الصحافة

وأضاف «الشوربجي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة «on»، أن صناعة الصحافة بوجه عام مكلفة جدًا، وأول ملف جرى فتحه، هو ملف الأصول وكيفية استثمارها.

التواصل مع الحكومة

وذكر أن هناك أصول لم تُستغل منذ 1970، وجرى التواصل مع الحكومة لإعادة الأصول والأراضي المسحوبة للمؤسسات الصحفية.

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