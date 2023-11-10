يتميز مولود برج القوس بالمرح والضحك، ويعشق السفر والذهاب لأماكن جديدة، ولديه المقدرة على إقناع الآخرين بأفكاره، كما يتميز بالذكاء الفطري والنظرة الفلسفية العميقة، وهو متفائل زيادة عن اللزوم مما قد يوقعه في بعض المشاكل.

ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الخميس 10-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنصحك الأفلاك أن تأخذ خذ خطوة جريئة ولا تهتم برأى الناس فيك، ومتابعة مشروعك الخاص وتقيم نفسك ومعرفة ما هي الأمور التي تحتاجها لتصبح أفضل.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

تنصحك الأفلاك يا برج القوس ألا تتحدث بعصبية مع شريك الحياة، حتى لا تندم على قول كلام غير محسوب يتسبب في إحراجه ولا تعاتبه، ولا تتردد في أخباره بمشاعرك العاطفية طوال الوقت.