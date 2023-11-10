ماذا يحدث عند عدم تناول المشروبات الغازية لمدة شهر؟.. فوائد غير متوقعة

المشروبات الغازية، واحدة من الأشياء التي لا يستطيع البعض الاستغناء عنها، على الرغم من تسببها في الكثير من العادات الضارة والأمراض، كزيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر ومشكلات في الكلى، لكن يتساءل البعض ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول المشروبات الغازية لمدة شهر؟ وهو ما أجاب عنه موقع «مايو كلينك الطبي».

التوقف عن تناول المشروبات الغازية لمدة شهر

ووفق الموقع الطبي، هناك العديد من الفوائد تحدث لجسمك حال التوقف عن تناول المشروبات الغازية لمدة 30 يومًا، بينها التالي:

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر

توقفك عن تناول المشروبات الغازية، يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكر، إذ وجدت دراسة أنّ المشروبات الخالية من السكر، لا تحد من الخطر إنما التوقف عن كل أنواع المشروبات يقلل نسبة الإصابة.

فقدان السعرات الحرارية الزائدة

التوقف عن تناول المشروبات الغازية، يساعد في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، وبالتالي فقدان الوزن، إذ إنّ المحليات الصناعية الموجودة بها، تزيد من نسبة الدهون في الجسم.

الحفاظ على صحة الأسنان

التوقف عن تناول المشروبات الغازية لمدة شهر، يؤدي إلى الحفاظ على صحة الأسنان، التي تتضرر بسبب صودا المشروبات الغازية والسكريات، ومع الوقت تتآكل مينا الأسنان فضلا عن تسوسها.

الوقاية من أمراض الكلى

التوقف عن تناول المشروبات الغازية لمدة شهر، يقي من أمراض الكلى، إذ إنّ تناولها يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، ويمكن ان يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

الحماية من أمراض القلب

التوقف عن تناول المشروبات الغازية يعمل على حماية القلب، إذ إنّ المحليات الصناعية والسكريات تؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من هشاشة العظام

التوقف عن تناول المشروبات الغازية، يؤدي إلى الوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على مستويات الكالسيوم.

وقالت الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إنّ تناول المشروبات الغازية، له أضرار كبيرة من بينها، انتفاخ البطن والغازات، ارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ارتفاع الإصابة بالسكر وضغط الدم فضلًا عن زيادة الوزن، لذلك يجب الابتعاد عنها تماما والتوقف عن تناولها لحماية جسمك من الأمراض.