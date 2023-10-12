«عربيتك مشروعك».. «محمد» يحول سيارته إلى كافيه متنقل لبيع المشروبات

حوَّل محمد إبراهيم، 25 عامًا، سيارته، إلى كافيه متنقل، لبيع المشروبات الساخنة، على اختلاف أنواعها، بأسعار بسيطة وطرق تقديم مميزة، تجلب الزبائن لشرائها، ويساعده شقيقه الأصغر على نجاح المشروع، بشراء المواد الخام له.

يعيش «محمد» في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويعمل بالقهاوي لفترة من الوقت، إلى أن قرر إنشاء مشروع خاص به منذ عام، حتى لا يصبح تحت سلطة أحد، بل يرغب في تنفيذ أفكاره على أرض الواقع، ويسعى إلى التجديد والتطوير، في الأفكار التقليدية، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «الشغل مش عيب، اشتغلت عامل في المحلات والكافيهات، وبعد كدا قررت أعمل مشروع خاص بيا».

«محمد» يبيع المشروبات الساخنة داخل سيارته

اتجه «محمد» إلى عمل كافيه خاص به، داخل سيارة «ملاكي»، من خلال تحويل «الشنطة» الخلفية بها، إلى مكان لوضع ماكينة القهوة والنسكافيه والمشروبات الساخنة، والأكواب الورقية، مع وضع وصلات مياه: «كنت عايز أعمل كافيه صغير، أقدم من خلاله المشروبات الساخنة».

مساعدة شقيق «محمد» له

يتخذ «محمد» الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على نظافة المنطقة الموجود بها، إذ يبدأ يومه في المساء، بعد أداء صلاة المغرب، ويظل في الشارع حتى منتصف الليل، ومن حين لآخر، يساعده شقيقه على نجاح المشروع واستمراريته، بالوقوف مكانه عند غيابه، وشراء الخامات والأدوات اللازمة يوميًا.

تكلفة سعر المشروبات

لم يتكلف «محمد» سوى سعر السيارة، والمستلزمات اللازمة مثل ماكينة القهوة، ويقبل عليه عدد كبير من الزبائن، بسبب اهتمامه بالنظافة، وتقديم المشروبات بطريقة مختلفة وجذابة، مثل أكبر الكافيهات، مع شراء خامات بجودة عالية، وتتراوح أسعار المشروبات بين من 10 و15 جنيهًا.