ضبط 51 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 1208 محاضر في حملات بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، خلال الأسبوع الجاري، حملات تموينية مكثفة بمختلف نواحي المحافظة، أسفرت عن تحرير 1208 محاضر تموينية، تضمنت 573 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و635 محضرا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ضبط مخالفات تموينية

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير 4 محاضر جنح بمركز ومدينة شبين الكوم، تنوعت بين محضر ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية لحوزته 2 طن مكرونة و2 طن أرز و1200 عبوة زيت طعام، ومحضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف لحوزته 5 طن أعلاف دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرير 2 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم 2 طن و18 شيكارة دقيق بهدف التربح بطريقة غير شرعية.

وفي مركز الشهداء، تم تحرير محضرين ضد أصحاب مخازن للسلع الغذائية بحوزتهم طن مكرونة وطن عدس و1.25 طن أرز بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضرين بمركز سرس الليان ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم 3 أطنان و 615 شيكارة دقيق بقصد البيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، ومحضرين جنح بمركز تلا أحدهم ضد صاحب ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم المجمدة بحوزته 500 كيلو لحم مجهولة المصدر، وآخر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف بحوزته طن دقيق و500 كيلو مكرونة بدون مستندات، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب مخابز بلدية في مركز منوف، بحوزتهما 42 شيكارة دقيق بدون مستندات بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح بطرق غير شرعية.

تكثيف الحملات التموينية في المنوفية

من جانبه أكد محافظ المنوفية متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.