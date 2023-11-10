أستاذ أدب عبري: فكرة تهجير الفلسطينيين من أقدم استراتيجيات الغزو

قالت ليلى أبو المجد، أستاذ الأدب العبري في جامعة عين شمس، إن هناك إلحاحًا شديدًا لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في فترة الاحتلال البريطاني، لذا فإن التهجير القسري للسكان، يعتبر من استراتيجيات الغزو في الإمبراطوريات القديمة.

فكرة التهجير تكررت 4 مرات

وأضافت « أبو المجد» خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح، على قناة «dmc»، أنّ فكرة التهجير تكررت 4 مرات، ارتبطت جميعها بأرض كنعان، وكان أول تهجير في القرن السابع قبل الميلاد، بالمملكة الآشورية شمال دولة العراق، ولم يقتصر الغزو على خضوع السكان بل امتد إلى تهجيرهم أيضًا، وتوطينهم في أي مكان، والمجيء بآخرين مواليين للاستعمار ليعمروا المكان مجددا.

«أبو المجد»: ارتباط ملامح التهجير الآشوري بفكرة العودة

وتابعت «أبو المجد» أنّ أبرز ملامح التهجير الآشوري، ارتباطه بفكرة العودة، أو إعادة بناء الهيكل، ومن ثم كان هناك حملات دعائية، ووعود للسكان المهاجرين.