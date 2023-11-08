النائب أحمد مقلد لـ«صالون التنسيقية»: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين واضح وصريح

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما حدث في الأراضي العربية المحتلة في 7 أكتوبر الماضي هو نتيجة لحالة الخناق الشديدة وانسداد لكافة الأفق السياسية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني واجه وتشديد وحصار شديد من قبل الاحتلال.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين».

فشل تهجير الفلسطينيين

وأضاف «مقلد»، أن المقاومة هي كافة الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأرض ولا يجوز اختزالها في فصيل واحد، موضحاً أن إسرائيل في موقف حرج جدًا، فهم لم تحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنتها وخرجت بمجموعة من جرائم الحرب ولم تتمكن من تهجير الإخوة الفلسطينيين لسيناء أو الأردن، وموقف مصر من قضية التهجير كان واضح وصريح والموقف المصري الحازم أفسد لهم العديد من المخططات.

وأوضح، أن الموقف الغربي خرج من الصمت العاجز إلى الموقف المتواطئ، لكن الوضع الآن تغير؛ ففي بداية الحرب خرجت مظاهرات في عواصم أوروبا قوبلت بقمع شديد خاصة في ألمانيا وفرنسا، لكن الآن لم يعد أحد يستطع قمع المظاهرات بعد ارتكاب هذا الكم من الجرائم وقتل الأطفال، فنحن أمام مشهد كاشف لمن يقف بشكل حقيقي لدعم القضية الفلسطينية التي قادتها مصر وتبعها العديد من الدول.

وتابع: إننا أمام عصابات تمارس جرائم حرب وتهجير قسري وتمارس جريمة الاحتلال، مضيفاً أن الولايات المتحدة شريك أصيل ولن تكون جزء من الحل فيما هو قادم.

تهديد الفلسطينيين بالقنبلة النووية

وقال مقلد: إننا شاهدنا وزير إسرائيلي يهدد المدنيين بضربهم بقنبلة نووية وسط صمت وتواطؤ دولي، مضيفاً أنه يجب ملاحقتهم كمجرمي حرب، وهو ما سنخاطب به كل برلمانات العالم لإيداعهم كمجرمي حرب وليسو كقادة دولة.

وأدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتب والمحلل عبد المهدي مطاوع، مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.