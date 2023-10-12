ندوة لتنمية الوعي المجتمعي ومواجهة الغزو الفكري بإدارة شباب أجا في الدقهلية

كشفت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن تنظيم ندوة اليوم، لتنمية الوعي المجتمعي ومواجه الغزو الفكري بإدارة شباب أجا بمركز شباب البهو فريك، وأوضحت المديرية في تصريحات أن الندوة قدمت عرضًا تقديميًا عن أهمية تنمية الوعي المجتمعي لدى الشباب، وكيفية مواجهة الغزو الفكري.

ندوة تثقيفية بالدقهلية

وأوضحت أن الغزو الفكري هو محاولة نشر أفكار وثقافات خارجية مغايرة للثقافة المحلية، بهدف التأثير على سلوك الأفراد والمجتمعات، لافتة إلى أن الشباب هم أكثر الفئات عرضة للتأثير بالغزو الفكري، بسبب سهولة وصولهم إلى المعلومات من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وعي الشباب في المجتمع

وخلال الندوة جرى عرض مجموعة من الأفكار والتوصيات حول كيفية تنمية الوعي المجتمعي لدى الشباب في مواجهة الغزو الفكري، ومنها:

- تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الشباب.

- تقوية الانتماء الوطني والوعي بالثقافة المحلية.

- تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحليل المعلومات والتمييز بين الصحيح والخاطئ.

- تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.