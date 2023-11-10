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«الأوقاف»: انطلاق قوافل دعوية في 10 محافظات اليوم

كتب:

إسراء سليمان
10:46 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق 10 قوافل دعوية، اليوم، إلى عدد من المحافظات، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل.

القوافل الدعوية لوزارة الأوقاف 

أعلنت «الأوقاف»، أن القوافل الدعوية من المقرر أن تتواجد في المحافظات التالية: 

1- مديرية أوقاف القاهرة (حلوان)

2- مديرية أوقاف المنيا (بني مهدي – المنيا الجديدة)

3- مديرية أوقاف قنا (أبوتشت)

قافلة دعوية في كفر الشيخ 

4- مديرية أوقاف كفر الشيخ (سيدي سالم)

5- مديرية أوقاف مطروح (السلوم)

6- مديرية أوقاف الإسماعيلية (القنطرة)

7- مديرية أوقاف سوهاج (طما)

8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (رأس سدر)

9- مديرية أوقاف بني سويف (الفشن)

10- مديرية أوقاف أسوان (العتمور - المنشية)

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