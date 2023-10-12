خالد الجندي: وزارة الأوقاف غيرت خطبة الجمعة لمواكبة الأحداث

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتغيير خطبة الجمعة لكي تتواكب مع الأحداث، مضيفا: «أول مرة في حياتنا نشوف وزارة الأوقاف مرتبطة بالأحداث في الشارع المصري والعربي والعالم».

علماء وزارة الأوقاف

تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الخميس: «علماء وزارة الأوقاف متصلين بالشارع، وعارفين ما يحدث فيه، الأئمة كلهم بيأخدوا التعليمات في وقت واحد، والوزارة حاسة بنبض الشارع ونبض المجتمع، وهذا المنبر الذي كنا نتمناه».

موضوع خطبة الجمعة

أجرت وزارة الأوقاف تغييرا لموضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 13 أكتوبر للمرة الثانية، لتكون بعنوان «الوعي الرشيد.. وأثره في مواجهة التحديات»، بعد أن كان محدد لها سابقا عنوان «فضل إغاثة المكروبين».

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أكد أن الشريعة فرقت بين دفاع المظلوم عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على المستأمن، الذي سمحت له الدولة بدخولها بتأشيرة هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام، فلم يبيح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان، والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواءٌ أكان مسلمًا أم غير مسلمٍ، لقوله سبحانه لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم:«وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ».