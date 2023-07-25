«أوقاف الإسماعيلية» تعلن فتح باب القبول بالمركز الثقافي الإسلامي

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، فتح باب القبول في المركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف «معهد إعداد الدعاة» سابقاً في المحافظة، للعام الدارسي الجديد 2023/2024.

وقال بيان رسمي لمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن المركز لأول مرة، يستقبل الدارسين من الحاصلين والحاصلات على المؤهلات المتوسطة، بمصروفات سنوية 400. جنيه يمكن دفعها على قسطين.

شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف

وأضاف البيان، أن المركز يمنح الدارسين شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف، ويحق للحاصل عليها بعد اجتياز الدراسة، العمل في الأنشطة الدعوية بوزارة الأوقاف.

والتقديم في المركز الثقافي الإسلامي، متاح حتى يوم 9 أغسطس المقبل، بمقر مديرية أوقاف الإسماعيلية بمنطقة حي السلام بدائرة حي ثان الإسماعيلية.

ضوابط وشروط الالتحاق بالمركز الثقافي الاسلامي

واشترط المركز الثقافي الإسلامي، على الدارسين ألا تقل نسبة الحضور عن 70% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي، مشيرًاً إلى أنه لن يزيد عدد الدارسين عن 30 في الفصل الواحد، والأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.