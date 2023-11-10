عاجل.. اللحظات الأولى لاستهداف مستشفيي «الرنتيسي والأندونيسي».. النيران في كل مكان

لحظات مأساوية عاشها المرضى والطواقم الطبية داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، إذ اندلع حريق هائل في الطابق السفلي من المستشفى، وذلك إثر قصف للاحتلال الإسرئيلي الذي ما زال يرتكب العديد من الجرائم البشعة داخل قطاع غزة.

اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي

كانت النيران منتشرة في أماكن مختلفة داخل المستشفى، إذ التهمت سيارات الإسعاف، وكانت فرق الدفاع المدني تحاول إطفاءها نظرًا لشدة الحريق، الذي حدث بعد ساعات من قصف محيطه.

وتعرض مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، صباح أمس، لقصف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي، ونتج عنه أضرارًا كثيرة، إذ توقفت جميع الأقسام الطبية عن خدماتها بسبب عدم وجوه الأكسجين، فيما عدا قسم العناية المركزة، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور مصطفى كحلوت مدير المستشفى خلال لقائه بتلفزيون فلسطين.

قصف المستشفى الأندونيسي

لم يكتف الاحتلال الإسرئيلي في تلك الليلة الماضية، بقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال فقط، لكن قصف أيضًا محيط مستشفى الأندونيسي، إذ كانت النيران والضربات ذات الأصوات العالية منتشرة في كل مكان، وفقًا لمقطع فيديو وثقه تلفزيون فلسطين.

خلال القصف، كان الأهالي يختبئون داخل مخيماتهم والبعض الآخر كان يحاول الفرار من جانب المستشفى للنجاة من قصف الاحتلال الإسرئيلي، في ظل لحظات صعبة لا يتحمل أحد أنّ يعيشها في مختلف دول العالم.

ربما الحياة في غزة أصبحت شبة منعدمة، الجميع فقدوا عائلاتهم وأصدقائهم، نتيجة قصف الاحتلال لمنازهم، الشوارع عبارة عن ركام، هناك نقص في الغذاء والماء وانقطاع الكهرباء، أيضًا استشهاد العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عدد المصابين.