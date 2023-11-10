أمين سر «حقوق الإنسان بالشيوخ» تشيد بتوجيه تبرعات حملة السيسي لغزة

ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ، قرار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، بالتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

وأضافت رشا إسحق، في بيان صدر عنها اليوم، أنّ القرار يدل على إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي في المقام الأول، كما أن حملة الرئيس السيسي نالت احترام جموع الشعب المصري وذلك لما تبذله وتقوم به من جهد كبير لجموع الشعب المصري.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأشادت إسحق بكلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأكيد رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع، فضلًا عن تأكيد أنّ القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات.

واختتمت حديثها بأن الرئيس السيسي دائما ما يكون حريصا على اتخاذ ما يراه من قررات تؤكد تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء في غزة قائلا: «الرئيس السيسي رجل وطني ومحب للعروبة وللإنسانية».