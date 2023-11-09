مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر: قرار السيسي بتوجيه تبرعات حملته الانتخابية لدعم أهالي غزة انتصار للقضية على حسابه الشخصي

أثنى المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، بتوجيه التبرعات وأوجه الدعاية المختلفة التي تقوم بها الأحزاب والحملة الانتخابية لدعم اشقاءنا الفلسطنيين في غزة، والتخفيف عن معانتاهم بتقديم مزيد من المساعدات الانسانية.

وقال بركات، في تصريح له اليوم الخميس، إن قرار الرئيس السيسي يأتي تتويجا لانحيازة المستمرة للقضية الفلسيطينة والداعم لها رغم العقبات والتعنت الذي يواجه مصر في ادخال مزيد من المساعدات وتقديم مزيد من أوجه العون لاشقاءنا الفلسطيني في غزة.

واشار المهندس مدحت بركات، الى أن القضية الفلسيطينة تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في كل المباحثات التي لم يعلن إلا جزء كبير منها نتجية التفاوض الذي تقوم به أجهزة الدولة المختلفة ومؤسستها لمحاولة وقف اطلاق النار وتخفيف المعاناه على أهالي غزة وخاصة في ظل المخطط الصهيوني والمخطط الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وهو ما ترفضه مصر وتتصدى لها بكامل قوتها.

الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قال:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات.

وأضاف:"هناك نشاط عظيم ومنظم وسريع من التحالف الأهلي للعمل التنموي، وكل مؤسسات العمل الأهلي المصري التي أطلقت قوافل مساعدات إنسانية في وقت وجيز وبكميات كبيرة جدًا؛ نصرة لأخواننا في فلسطين.. ومستمرون في مقابلة الخبراء في كل المجالات والاستماع إلى رؤيتهم حول كل القضايا الوطنية".