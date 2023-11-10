أستاذ إعلام: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعميد إعلام القاهرة الأسبق، إن الموقف المصري تجاه العدوان على قطاع غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام هو موقف ثابت لم تحد عنه السياسة المصرية.

وأضافت «مصطفى» أن موقف مصري بدا واضحًا في خطابات القيادة السياسية الذي يعكس حرص مصر على بقاء القضية الفلسطينية وصولًا لحل يرضى الفلسطينيين ويحافظ على أرض فلسطين ويمنع التهجير، ومن هنا كان موقف مصر قويًا وواضحًا ويتلاحم مع نبض الشارع المصري والعربي الداعم للقضية، الذي يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة والمذابح التي ترتكب ضد المدنيين العزل وكذلك الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين والحفاظ على الأراضي المصرية وعلى سيناء.

وأضافت عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الموقف المصري كاشف للموقف الغربي والإعلام الغربي، حيث اتسم بالتحيز وعدم المهنية والمصداقية.